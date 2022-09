Planters van het eerste uur in Apeldoorn gezocht bij jubileum Boomfeestdag

De allereerste Boomfeestdag vond op 10 april 1957 plaats in Apeldoorn. 1605 kinderen uit de zesde klas van 36 scholen in Apeldoorn plantten een boom rondom de Bosweide. De dag werd in het leven geroepen nadat een VN-organisatie alarm had geslagen over de wereldwijde ontbossing en opriep tot een jaarlijks terugkerend ‘World Festival of Trees’.