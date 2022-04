Plofkraak verwoestte Apeldoorns stationsgebouw, nu kun je er weer wachten op trein of bus: ‘Alles lag open’

VIDEO Station van Apeldoorn is de klap bijna te boven: binnenkort opent de horeca

Niet elke steen voldoet en de ene voeg is de andere niet. De restauratie van het Apeldoorns stationsgebouw, na een heftige plofkraak, is een ingewikkelde klus. Maar het eind is in zicht: binnenkort begint het karakteristieke gebouw aan een nieuwe toekomst.

9 maart