Plotseling duikt voetballer Gino Bosz op in Lelystad, maar mag hij wel spelen?

SpelerscarrouselDe overschrijvingstermijn is allang voorbij en toch versterkte Unicum zich nog met voormalig profvoetballer Gino Bosz (29). De oud-speler van onder andere Go Ahead Eagles komt over van TEC, uitkomend in de tweede divisie. Althans, als zijn overschrijving wordt goedgekeurd door de KNVB.

Apeldoorner Bosz was onderdeel van de jeugdopleiding van Vitesse en maakte namens die club ook zijn debuut in het betaalde voetbal. Onder vader Peter Bosz speelde hij tegen ADO Den Haag, maar bij die ene wedstrijd bleef het. Vervolgens kwam Bosz ook nog in actie voor Heracles Almelo, SC Cambuur, Go Ahead Eagles en als laatste voor het Griekse Doxa Drama. Na enkele maanden vertrok hij alweer uit Griekenland.

Deadline

Met TEC speelde Bosz afgelopen seizoen in de tweede divisie en dus lukt het normaal gesproken niet om na de overschrijvingstermijn, die dit jaar op 15 juni verstreek, nog naar een andere amateurclub te gaan. Of Bosz moet een contract tekenen bij Unicum, dan is er na de deadline nog van alles mogelijk. Gewijzigde werk-, woon- of andere omstandigheden kunnen ook nog een reden zijn voor dispensatie.

Chris Piket, interim-voorzitter van Unicum, liet afgelopen week al weten dat de KNVB meer informatie wilde om de overschrijving te completeren en enkele dagen later blijkt dat er weinig schot in de zaak zit. ,,Er is niets veranderd”, meldt Piket. Speelgerechtigd is hij in ieder geval dus nog niet.

Twee goals

Opmerkelijke genoeg speelde Bosz in de tussentijd al wel een oefenwedstrijd voor de Lelystedelingen, die afgelopen zaterdag met 1-3 wonnen van SDV Barneveld. Bosz liet zich in dat duel direct zien, want hij was tweemaal trefzeker.