Poelier Kroon al 40 jaar begrip op De Eglantier: 'We draaien enorm goed'

Prominente politica Bieze stapte razendsnel op, pijnlijke en complexe reden onthuld: 'Nachtmer­rie’

Buurtbewoners veren geschrokken op. Met een luide klap gaan ruiten van makelaarskantoor Bieze in Twello aan diggelen. Het is 7 juli 2022. Wie heeft het op de makelaar gemunt? Waarom stapt een dag later zijn vrouw, de prominente VVD-politica Conny Bieze, op als wethouder? Wat is de rol van de ‘bankier’ en de burgemeester? En wat wil de ‘lijfwacht’? ,,Het is een nachtmerrie. Een vorm van psychische mishandeling.”