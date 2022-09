Poepbacterie in waterleiding in Apeldoorn: ‘zelfs het water voor mijn hond gekookt’

MET VIDEO Blussen met wasmand helpt niet, vlammen slaan uit dak van huis in Apeldoorn: ‘Ik sta nog te trillen’

Ze proberen in eerste instantie zelf een brand in de slaapkamer te blussen. Met een wasmand vol water. Als dat niet lukt, breekt grote paniek uit bij de bewoners aan de Zinkweg in Apeldoorn. Totdat buren Leon en Evedien naar binnen stormen en het stel redt. ,,Ik ben nog steeds in shock.’’

14 september