Politie arresteert naakte man in Apeldoorn, hij overlijdt op het bureau: ‘Ik vroeg: zal ik je een jas geven?’

Twintig appartemen­ten, horeca en een nieuw plein op plek van 100 jaar oud restaurant in Twello

Op de Hoek van de Stationsstraat in Twello kon je sinds mensenheugenis terecht voor een hapje en een drankje. Toch zijn in mei voor de laatste keer maaltijden geserveerd in het 106 jaar oude Brasserie Restaurant Korderijnk. Het restaurant maakt plaats voor iets nieuws: een plein met horeca en twintig appartementen, zegt de projectontwikkelaar.