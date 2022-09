Politie: heidebrand in Uddel mogelijk aangestoken

MET VIDEO Na 350 sollicita­tie­brie­ven zónder succes, heeft Rob (82) uit Apeldoorn eindelijk zijn baan te pakken

Een slordige 350 brieven verstuurde hij zonder enig resultaat, maar Rob van Riswick (82) uit Apeldoorn gaf niet op. Een artikel in de Stentor dat werd gelezen in Kampen, gaf zijn zoektocht een duwtje in de goede richting. Donderdag begon Van Riswick aan zijn nieuwe baan: ,,Ik spreek veel verschillende talen, maar ik weet er in niet ééntje hoe je opgeven of ophouden spelt.’’

