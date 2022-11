Politie onderzoekt ongewenst betasten meisjes op school in Apeldoorn

Jaarlijkse sluiting Kroondo­mein Het Loo ‘juridisch een bende’

De jaarlijkse sluiting van Kroondomein Het Loo door de koning is juridisch niet goed onderbouwd. Dat stellen deskundigen in het programma Zembla. Zo is koning Willem-Alexander door het kabinet jarenlang ten onrechte ‘vruchtgebruiker’ van het Kroondomein genoemd.

21 november