Politie pakt man en vrouw op bij ontmanteling wietkwekerij in Apeldoornse wijk de Maten

Apeldoorn dringend aan de slag met rioolpro­ble­men, iPad moet overlast beperken

Bonkende graafmachines en een bak overlast als je rioolproblemen hebt? Niet in Apeldoorn. De gemeente pakt storingen in ‘een van de belangrijkste wegen’ aan met iPad en een stille (elektrische) machine. ,Ze horen bijna niet dat we bezig zijn.” En dat is nodig ook.

21 april