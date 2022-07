Politie roept getuigen op van ‘levensgevaarlijke’ barricadeacties op snelwegen

Een verzoek van de Stentor om een gesprek met de leiding van politie-eenheid Oost-Nederland over de impact van de actie van de blokkeerboeren en daarmee reageren op onze specifieke vragen is afgewezen. De politie laat het bij een schriftelijke verklaring, namens die korpsleiding.

Daarin staat het volgende: ‘Vanmorgen vroeg zijn wij geconfronteerd met verschillende blokkades die zijn opgeworpen. Rijkswaterstaat en de brandweer zijn vanaf vanmorgen druk om de blokkades op te ruimen of bij brand te blussen.’

Levensgevaarlijk

‘Op veel plekken hebben de blokkades gezorgd voor (levens)gevaarlijke situaties. Demonstreren is een grondrecht, bewust afval in brand steken, schade veroorzaken, het uitrijden van mest en het hiermee veroorzaken van onveilige (verkeers)situaties horen hier niet bij.’

‘Als politie bekijken we of te achterhalen is wie er verantwoordelijk is voor het creëren van deze onveilige situaties en waar mogelijk treden we op.’

‘Vanmorgen hebben we als politie ingezet op de veiligheid van de weggebruikers. Daar waar het noodzakelijk was hebben we gezorgd voor een goede doorstroming van het wegverkeer.’

Afweging

‘Het optreden van de politie is gericht op de verkeersveiligheid. Handhaven doen we niet alleen op het moment zelf, maar dat kan ook nog achteraf. Politiemensen zijn opgeleid om in de context waarin ze zich begeven een goede inschatting te maken van wat het meest haalbaar is. En ze maken hierbij altijd een afweging tussen strikt handhaven en de veiligheid van anderen en zichzelf.’

‘Als er mensen zijn die meer weten over de branden en het achterlaten van materialen op de (snel) wegen vragen wij zich te melden bij de politie via 0900-8844’, aldus de schriftelijke verklaring van de leiding van politie-eenheid Oost-Nederland.