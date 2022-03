Politie schiet bij razendsnelle ingreep in Apeldoorn: buurt komt opeens in actiefilm terecht

Update & videoOp de Warenargaarde in Apeldoorn heeft de politie woensdagmiddag waarschuwingsschoten gelost. In de straat werd een auto klemgereden, waarna er uiteindelijk twee mannen zijn aangehouden.

‘Stop, politie’ klinkt het opeens. Even later gevolgd door een paar harde knallen. Een man die net onder de douche wil stappen om de werkdag weg te spoelen, weet niet wat hij meemaakt. ,,Wat is dit dan joh?’’ En dat geldt voor meer mensen in de Warenargaarde.

Volledig scherm Er is veel politie aanwezig na de aanhoudingen. © Luciano de Graaf

Een 46-jarige vrouw in haar scootmobiel is vlak daarvoor ingehaald door, naar wat even later blijkt, agenten in burger. Edwin Fiegen ziet het vanuit zijn woning, iets hoger. Meerdere politieauto’s ‘scheuren door de straat’. ,,Dit is wel heel raar.’’

In een mum van tijd ontvouwt zich een scene uit een actiefilm. Maar dan in het echt. Een Peugeootje wordt klemgereden. De bestuurder probeert daarna in te rijden op politiemensen, zo gaat het verhaal, waarna de politie meerdere waarschuwingsschoten lost. De man wordt opgedragen achter het stuur te blijven zitten. ,,En hij moest zijn handen laten zien’', vertelt de bestuurster van de scootmobiel.

Onder schot

Michel van de Pol krijgt het deels mee omdat hij net even buiten ‘een peukje staat te roken’. Hij meent gezien te hebben dat de bestuurder een klap krijgt van een agent. Logisch, vindt Van de Pol. ,,Hij wou uitstappen. Tja, als ze zeggen dat je moet blijven zitten, blijf je zitten. Klaar.’'

Agenten houden de bestuurder onder schot, waarna ze hem even later aanhouden. ,,Hij had een trainingspak aan, een agent deed de capuchon nog over z’n hoofd.’' De politiemensen in burger hebben inmiddels assistentie van collega’s in uniform en kogelwerend vest.

Niet bang

Ondertussen ziet Jessica Poeles iets verderop in de buurt een zwart busje voorbij schieten. Ook vermoedelijk bemand door politiemensen. In elk geval wordt vlak daarna een tweede man, mogelijk na een vluchtpoging, geboeid weggevoerd. Bang was Poeles niet, blikt ze terug. ,,In elk geval niet meteen in paniek of zo. Maar ik ben maar even niet naar buiten gegaan.’’

30 seconden

Terwijl binnen de politielinten een aantal mannen hun gezicht blijven bedekken, gaan hun geuniformeerde collega’s aan de slag met onderzoek op straat. Buurtbewoners hangen uit het raam, kijken vanaf het balkon. De man die net onder de douche wou stappen praat nog even na met een medebuurtbewoner. Over wat zich in een flits heeft afgespeeld. ,,In een paar minuten, nee, nog niet eens - misschien wel in 30 seconden was het zo’n beetje allemaal gebeurd.’’

Bij de schoten door de agenten is niemand gewond geraakt. De twee opgepakte mannen zijn overgebracht naar het politiebureau.

