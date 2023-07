Politie stuit op tientallen mogelijk gestolen auto-onderdelen bij woning in Apeldoorn

met video Nu nog op de camping, maar straks gooit (en vangt) Noëlle uit Apeldoorn haar baton in Liverpool Arena

Ze telt de dagen af naar 4 augustus, wanneer in Liverpool de strijd om de Nations Cup losbarst. Noëlle Jansen is daar een van de zes leden van twirlvereniging Papillon uit Apeldoorn die daar haar kunnen gaat laten zien. ,,Ik vind het best spannend’’, zegt de 11-jarige.