Politie vermoedt brandstichting in kurkdroog Apeldoorns bos, brandweer weet brand in de kiem te smoren

Drakenboot­fes­ti­val Apeldoorn heeft podium terug na stressjaar 2022: Di-rect en Son Mieux baden in ruimte

Of ze zo vlak voor aanvang van het Drakenbootfestival gebukt gaan onder de jaarlijkse dikke stress? De organisatoren moeten nog even wennen aan het idee - even afkloppen - maar voor het eerst in al die jaren hebben ze daar geen last van. Hoe anders dan vorig jaar, toen konden ze het gewenste grote podium niet op het festivalterrein krijgen.