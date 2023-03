Politie vindt tientallen kilo’s softdrugs en 700 voorgedraaide joints in Apeldoornse sportschool

MET VIDEO Rene (74) uit Apeldoorn blijft liever anoniem, nu gaat hij naar Hollywood: ‘Gewoon een beetje ouwehoeren’

Hij is de man achter drie Belgische platinaplaten uit de jaren negentig. Volgend jaar schrijft Rene de Wilde (74) mee aan filmmuziek in Hollywood. Toch kan de Apeldoorner met gemak anoniem over straat. Precies zoals hij het wil. ,,Een beetje ouwehoeren, schik maken. Dat is mijn motto.”