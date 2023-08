Politie zoekt ook elders in Apeldoorn naar vermiste Samed (33), familie leeft tussen hoop en vrees

indebuurt.nl Sasha uit Apeldoorn is dicht bij mega geldbedrag in Een jaar van je leven

Begin september 2022 begonnen veertig Nederlanders aan het tv-programma Een jaar van je leven van SBS 6. Een jaar later is de finale in zicht. Wie wint de prijzenpot van zo’n 850.000 euro? Sasha van de Kamp uit Apeldoorn heeft het ver geschopt en zit bij de laatste twee overgebleven deelnemers.