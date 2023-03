Politie zoekt vluchtende inbreker in Apeldoorn en roept op hem niet te benaderen

De politie beschrijft hem als een donker getinte man van 1.65 meter lang, rond de 40 jaar met een fors postuur. Hij draagt een zwarte jas, een spijkerbroek en gympen. Of de man ook buit heeft gemaakt is nog niet duidelijk. De inbraak werd gemeld aan de Socratesstraat. Hij zou via de achtertuin gevlucht zijn.

In het Burgernet-bericht wordt gesproken van een verdachte situatie en daarnaast wordt opgeroepen om de man niet zelf te benaderen. Dat is volgens politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer meer om te voorkomen dat hij schrikt en er opnieuw vandoor gaat. ,,Het is handiger om gelijk ons te bellen zodat wij het over kunnen nemen.” In de straat zijn agenten een buurtonderzoek gestart.