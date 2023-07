Prominente politica Bieze stapte razendsnel op, pijnlijke en complexe reden onthuld: 'Nachtmerrie’

Conny Bieze is acht jaar - van 2011 tot 2019 - gedeputeerde in Gelderland. Na haar benoeming bij de gemeente Voorst in juni 2022, wacht haar een glansrijk vervolg als wethouder. Ze droomt nog van een burgemeesterspost, al is het maar als waarnemer.



Ineens is het voorbij. Een jaar geleden stapt ze na amper een maand op. De reden is altijd onduidelijk gebleven.



Tot nu.