Provincie trekt waarschuwing voor zwemmersjeuk bij Bussloo Kinderstrand in

Deze campings weerstaan alle miljoenen van de recreatie­reu­zen: ‘Simpel, antwoord is altijd nee’

In maart hoorde hij vier keer de geldbuidel, ongetwijfeld vol miljoenen, rammelen. Of Bart Looijmans zijn camping Helfterkamp in Vaassen misschien wil verkopen? ,,Ik ben 41 jaar en we doen dit werk met ontzettend veel plezier. We hebben altijd leuke gasten. Waarom zouden we daar mee willen stoppen?’’