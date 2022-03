Puzzelen met ruimte: waar plaatst Apeldoorn woningen, bedrijven, misschien een windmolen?

Oud zeer rond herenboer­de­rij in Loenen steekt opnieuw op bij bezorgde buren: ‘Valt niet met ze te praten’

De plannen van Herenboerderij De Groote Modderkolk om akkers en kassen te verplaatsen zorgen voor onrust in het kleine buurtje in Loenen. Drie jaar geleden legden de meesten zich met pijn en moeite neer bij het nieuwe initiatief in hun straat, maar door de veranderingen begint oud zeer weer te steken.

4 maart