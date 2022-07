UPDATE Jongeman wordt door brandweer uit Apeldoorns Kanaal gevist

De brandweer heeft zondagmorgen vroeg een jongeman uit het Apeldoorns Kanaal moeten vissen. Hij was in het water terecht gekomen ter hoogte van het viaduct over het kanaal bij de kruising van de Matenpoort met de Laan van Mensenrechten. De politie gaat uit van een suïcidepoging.

10:15