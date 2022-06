Ravage in Apeldoorn door flinke botsing tussen twee auto’s

Dit was eeuwenlang het belangrijk­ste gebouw van Apeldoorn, nu kijk je er digitaal binnen

Het was niet alleen dé kerk, ook de dorpsgevangenis was er in ondergebracht. Er hadden vergaderingen plaats. De Oude Mariakerk was daardoor heel lang het belangrijkste gebouw van Apeldoorn. Maar hoe het er oorspronkelijk binnen uitzag, was lang onduidelijk. Tot nu.

1 juni