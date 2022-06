Rechter spreekt in slepende kwestie: Nee, kerk De Basis mag Gebouw 055 niet zomaar verhuren

Zijn penthouses op het dak de redding voor noodlijden­de flat in Apeldoorn? ‘Zitten op zwart zaad’

Dat de renovatie door het verdwijnen van enkele miljoenen al bijna drie jaar stilligt is één. Maar in de Apeldoornse serviceflat Lindenhove kampen ze ook met een acuut geldprobleem. Dus wordt er naarstig naar inkomsten gezocht. Ook out-of-the box. Zo is het bouwen van penthouses op het dak een van de opties.

21 juni