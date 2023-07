Regenbuien, maar soms ook zon in Apeldoorn vandaag

Apeldoorn: 'wel degelijk aandacht voor veilig­heids­si­tu­a­tie in Radio Kootwijk'

De veiligheidssituatie in Radio Kootwijk is weliswaar nijpend en vraagt om aandacht, maar het is niet zo dat de gemeente Apeldoorn het dorp aan zijn lot overlaat. Er is wel degelijk actie ondernomen, zo laat het college van B en W weten als reactie op vragen van de ChristenUnie.