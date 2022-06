Reinder (39) uit Apeldoorn vermist tijdens Opwekking in Biddinghuizen: ‘Zoeken naar speld in hooiberg’

UpdateDe 39-jarige Reinder Bruinsma uit Apeldoorn is vermist sinds hij het festival Opwekking in Biddinghuizen bezocht. In de nacht van zaterdag op zondag vertrok hij uit de tent waarin hij sliep, nadat hij eerst allerlei religieuze teksten riep.

Reinder vertrok uit de tent op veld G, waar hij met een paar anderen overnacht had, zonder schoenen en ook zonder zijn telefoon, portemonnee en autosleutels, vertelt zijn broer Peter. ,,Tussen vijf en half negen ’s ochtends is hij vertrokken. In pyjamabroek en op blote voeten. Hij heeft alles in de tent laten liggen.’’

Middenin de nacht zou hij allerlei teksten hebben geroepen, die volgens broer Peter in de tenten om hem heen duidelijk te horen zijn geweest. ,,In Jezusnaam, in die trant’’, legt hij uit. ,,Echt wel vrij luid, hoorde ik van mensen die daar ook waren.”

De Bijbel

De familie van Reinder maakt zich grote zorgen. ,,Hij was niet zwaarmoedig of wat dan ook, maar het feit dat hij allerlei teksten heeft geroepen, dan lijkt het er wel op dat je in de war bent.’’ Ook was Reinder sinds korte tijd heel serieus aan het lezen in de Bijbel.

Quote Hij was op zich positief gelovig, maar op een zeker moment sloeg hij door in zijn opvattin­gen. Peter Bruinsma, Broer van Reinder

Peter vervolgt: ,,Daarvoor was hij wel gelovig, maar sinds een tijdje echt heel fanatiek. Hij was best wel stellig ineens en had allerlei opvattingen. Zo kon hij mensen in de ogen kijken en kon hij zien of zij de ‘Geest’ wel of niet hadden. Hij was op zich positief gelovig, maar op een zeker moment sloeg hij door in zijn opvattingen.’’

Reinder woont overigens bij zijn broer Peter. ,,Dat heeft geen speciale reden. Hij woonde in Zwolle, maar wilde weer in Apeldoorn wonen, omdat hier zijn familie en vrienden wonen.’’

Steeds meer zorgen

De broer van Reinder weet niet waar zijn broer naartoe kan zijn gegaan. ,,Ik heb echt totaal geen idee. Ik ben wel even gaan zoeken, maar het terrein is zo groot, dus dan weet je ook niet goed waar je moet zoeken. Maar hoe langer het nu duurt, hoe meer zorgen je je gaat maken.’’

Op het moment dat hij uit de tent op de Pinksterconferentie vertrok, droeg Reinder een zwart T-shirt met daarop de tekst ‘space’. Er is dus een grote kans dat hij geen schoenen aanheeft en dat hij zich lopend verplaatst. Reinder heeft donker, krullend haar. Peter vertelt dat hij zzp’er is: ,,Hij werkt als timmerman.’’

Festival

Ruben Flach, directeur van festival Opwekking, kreeg zondagochtend redelijk snel mee dat er sprake was van de vermissing van een van ‘zijn’ bezoekers. ,,Wij hebben contact gezocht met de politie en zij hebben de regie hierover. Voor de mensen op het festival is er weinig van te merken geweest, behalve dat we nu ook de oproep hebben gedeeld op onze sociale media. Daarmee hebben we even gewacht, omdat we wilden weten wat de politie ermee deed.’’

Hij meldt: ,,Dit is natuurlijk wel het laatste wat je wil op het festival. Maar het lastige is dat er zo weinig bekend is. Hij wordt vermist, maar wat is er aan de hand? Ik zou willen dat we konden melden dat hij weer gevonden was, maar zover is het helaas nog niet. We staan in constant contact met de politie erover; laten we hopen dat hij snel gevonden wordt en dat alles goed is met hem.’’

Speld in een hooiberg

De politie houdt zich bezig met de vermissing, maar woordvoerder Ellen de Heer meldt dat het zoeken lastig is zonder enig aanknopingspunt. ,,Sinds de melding van zijn vermissing hebben we samen met de familie de omgeving doorzocht, maar dat is gestaakt toen het donker werd. Sindsdien is het stil. Dus wij hopen eigenlijk dat het publiek hem ergens nog heeft gezien en tips zijn meer dan welkom.’’

Ze vervolgt: ,,Hij heeft geen telefoon bij zich, dus we kunnen hem niet traceren. Het is heel lastig om dan te zoeken. We hebben wel gekeken om er een zoekteam op te zetten, maar bijvoorbeeld speurhonden heeft geen zin, want er zijn zoveel sporen in zo'n tentje. We weten niet waar hij gelopen heeft, dus het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Je kunt pas zoeken als je al een spoor hebt, maar dat is er gewoon niet.’’

Spijkerbroek of pyjamabroek

Waar wel enige verwarring over is, is wat hij droeg ten tijde van de vermissing. De politie meldt een spijkerbroek, Peter Bruinsma zegt een pyjamabroek. ,,Dat is dus niet helemaal duidelijk’’, laat De Heer weten. ,,Tegen ons is gezegd dat hij is gezien in een spijkerbroek.’’

Quote De familie maakt zich grote zorgen om zijn gezondheid en wij ook. Ellen de Heer, Woordvoerder Politie Midden-Nederland

Behalve de familie, maakt ook de politie zich zorgen om de gezondheid van Reinder. ,,Iemand kan als vermist worden opgegeven, maar als meerderjarig persoon heb je het recht om te verdwijnen en om niet te vertellen waar je bent. Er zijn genoeg mensen die een ander leven willen en die vertrekken; dat mag. Dat we dit bericht hebben opgeschaald en een oproep delen komt door bepaalde details. De familie maakt zich grote zorgen om zijn gezondheid en wij ook.’’

Ze legt uit: ,,Dat komt ook bijvoorbeeld doordat hij in de war lijkt; de toestand waarin hij verdwenen is. Zo iemand heeft hulp nodig. Maar dan moet je wel eerst gevonden worden.’’

Water

De politie heeft het ook in het team gehad over het feit dat er veel water om het terrein ligt. ,,Ook daar wordt naar gekeken. Maar je kunt niet lukraak in het water gaan zoeken. Dat kost heel veel tijd en mankracht. Ook hierbij geldt: als we geen ‘lead’ hebben, heeft het geen zin om zomaar ergens te gaan zoeken.’’

Tips over de vermissing van Reinder Bruinsma kunnen doorgegeven worden aan de politie via 0800-6070 of via het tipformulier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.