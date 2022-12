Reizen per supersonische buizenpost: ‘Apeldoorn moet knooppunt worden’

UPDATE Tankstati­on Apeldoorn overvallen, politie zoekt verdachte op zwarte scooter

Het Shell-tankstation aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn is vanmorgen vroeg overvallen. De politie is nog op zoek naar de dader, die op een scooter zou zijn gevlucht. Na een korte sluiting opende het filiaal rond 09.30 uur weer de deuren.

30 november