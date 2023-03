Restaurant Green Leaf in Apeldoorn kan gedroomde terras voorlopig vergeten

Nergens in Gelderland steeg gemiddelde huizen­prijs zo hard als in Voorst: ruim een ton meer

127.636 euro. Dat is hoeveel de huizenprijzen in de gemeente Voorst gemiddeld stegen in 2022, ten opzichte van een jaar eerder. Een toename van maar liefst 31 procent en daarmee is Voorst de koploper in Gelderland. ,,Deels door mensen die uit het westen hierheen komen.”