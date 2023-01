Richard en team van Puik Bieren zijn van plan te blijven: 'Een beetje rebels wil ik wel zijn'

Ze mochten na een ellendige coronaperiode dit jaar eindelijk weer volop draaien, het podium werd goed benut én presentator Raven van Dorst kwam langs. “We hebben klotetijden achter de rug”, zegt Richard. Maar het gaat inmiddels eindelijk de goeie kant op. “Mensen die ons weten te vinden nemen anderen mee die ons vervolgens ook weer weten te vinden. Dat is heel goed.”

Na elf dagen alweer dicht

De Apeldoorner die zijn roots in Scheveningen heeft brouwt al zolang hij zich kan heugen zijn eigen bier. Sinds 2015 doet hij dat semiprofessioneel, onder de naam Puik Bieren. In zijn eerste microbrouwerij aan de Oude Apeldoornseweg droomde hij er al van om ooit een grotere brouwerij met proeflokaal te openen. In maart 2020 werd zijn droom werkelijkheid. Alleen: hij moest na elf dagen open te zijn geweest alweer dicht vanwege de alom bekende coronamaatregelen.

Oorlog winnen

Een domper natuurlijk, maar Richard was geenzins van plan op te geven. “Ik weet wat vechten is bij Defensie en ook deze oorlog gaan we winnen”, zei hij in juni 2020 tegen indebuurt. Hij ging weer fulltime aan de slag als militair (wat hij inmiddels al 27 jaar doet) om Puik te redden.

Volledig scherm Het interieur van het proeflokaal van Puik Bieren. De muurschildering verwijst naar Richards werk bij Defensie. Foto: indebuurt Apeldoorn

Bands en optredens

De bierbrouwer sprak in het interview van die coronazomer van 2020 de wens uit om als het weer kon meer met livemuziek te doen. “We hebben niet voor niets een podium”, zei hij destijds. Zijn wens kwam afgelopen jaar, nadat de laatste coronamaatregelen waren opgeheven, eindelijk uit. “We hebben steeds vaker bands en optredens op het podium en werkten ook samen met Gigant (in oktober trad The Royal Hillbilly Club op bij Puik, red.). Ook speelde Fiep hier tijdens de Popronde. Ze zaten hier om twee uur ’s nachts nog IPA’s te drinken. De band vond het zo leuk dat ze terug willen komen. Steeds vaker weten muzikanten ons te vinden. Belangrijk is wel dat ik een klik heb met ze.”

Gitaarcafé en pubquiz

Dat is niet alles. Afgelopen zomer introduceerde Puik Gitaarcafé: elke tweede donderdag van de maand tussen 19.00 en 22.00 uur kunnen muzikanten hun kunsten komen vertonen, door spontaan binnen te wandelen. Ook organiseert een buurjongen sinds een tijdje maandelijks een pubquiz. “Dan is het altijd ramvol.”

Agenda Puik Bieren

Zondag 29 januari: The Kinks-tributeband KicK Some KinKs Elke tweede donderdag van de maand: Gitaarcafé Apeldoorn Elke vierde donderdag van de maand: Pubquiz Elke laatste vrijdag van de maand: BBQ Friday Vrijdag 3 maart: Pearl Jam-coverband Last Exit

Volledig scherm Volle bak bij een optreden in het proeflokaal. © Puik Bieren

Bier en eten

Naast (rock)muziek is Richard ook dol op lekker eten. “Op kerstavond hadden we hier een bier- en spijsavond. Een internationaal sommelier en mijn vrouw Astrid liepen rond, er werden vinylplaten gedraaid. Van zulke avonden word ik enthousiast, dus dat willen we tweemaandelijks gaan doen.”

Schooldirecteur Hans en stiefvader John

Richard doet ‘het’ inmiddels lang niet meer alleen bij Puik. Naast zijn vrouw Astrid (‘Sheriff Proeflokaal’) heeft hij een hecht team om zich heen gevormd de afgelopen jaren. Remy Bloem is als bedrijfsleider een vast gezicht in het proeflokaal, Tessa staat al vanaf het begin in de keuken en in de brouwerij heeft hij hulp van Niels de Wilde, Marty van Essen en Hans van der Most. Die laatste was tot voor kort nog schooldirecteur. “Ook staat mijn stiefvader John vaak te helpen. Zijn 75e verjaardag vieren we hier op 29 januari met de band KicK Some Kinks.”

Quote We hebben steeds vaker bands en optredens op het podium Richard Pool, Puik Bieren

Pils uit Apeldoorn

Er is goed nieuws voor liefhebbers van pils: Puik heeft het sinds kort op de tap. “Ik heb 25 taps, maar er zat lang geen eigen pils tussen, maar een pils van een brouwer uit Duitsland.” Na aandringen van sommige gasten ging hij dan toch overstag, maar dan wilde hij het wel maken ‘zoals het hoort’. Richard: “Het oorspronkelijke pils wordt drie maanden gelagerd”, weet de brouwer. En dus laat hij zijn pils – genaamd Malle Babbels – drie maanden lageren. En er zit een bijzondere Franse hopsoort in – want hij doet altijd alles net een beetje anders dan anderen. “Nu heb ik het enige echte pils uit Apeldoorn”, glimlacht hij.

Volledig scherm Puik Bieren aan de Beekstraat. © indebuurt Apeldoorn

Bierwedstrijden

Richard is inmiddels zover dat hij – toch – gaat meedoen aan bierwedstrijden, nationaal en internationaal. “Normaal deden we nooit mee, want het kost veel geld. Maar je kunt er een keurmerk mee winnen en dat is goede PR.”

Rondleidingen en workshops

Omdat hij het niet meer allemaal alleen hoeft te doen – en niet meer fulltime bij Defensie werkt – heeft Richard naast het brouwen nu ook tijd voor creatieve dingen. “Zoals het organiseren van rondleidingen met proeverijen wat we willen gaan doen. En workshops bierbrouwen. Ook willen we in de zomer een bierfestival organiseren. Dat kon eerder door corona niet doorgaan.”

Een beetje rebels

Hoe kijkt de ondernemer naar de toekomst? “We blijven wie we zijn en willen ook niet inleveren op kwaliteit. Het komt wel goed. Een beetje rebels in Apeldoorn wil ik wel zijn – en blijven.”