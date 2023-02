Roland (60) uit Apeldoorn haalt top hoogste berg Antarctica: 'Nog twee van Seven Summits te gaan'

Begin januari las je op indebuurt het verhaal over de voorbereidingen van Apeldoorner Roland Kummerhove (60) voor zijn expeditie naar de Zuidpool. Zijn doel – de top van de 4.892 meter hoge Mount Vinson – heeft hij gehaald. Eenmaal veilig thuis lonkt nu toch alweer het avontuur naar de twee continenten waarvan hij de hoogste top nog niet bereikt heeft.

Zoveel factoren

“Vanaf het moment dat je besluit om ervoor te gaan begint een intensief traject van voorbereiding. En tot op het allerlaatste moment, zelfs in het laatste kamp voor de top, blijft het spannend of het gaat lukken om helemaal naar boven te gaan. Want ondanks een goede voorbereiding blijf je afhankelijk van zoveel factoren waar je zelf geen invloed op hebt. Denk bijvoorbeeld aan het weer of aan de conditie van mede-expeditieleden.”

Heet water met astronautenvoer

Na het eerste deel van zijn reis in de bewoonde wereld landt Roland op 9 januari op camping Union Glacier. “Hier zijn nog ‘luxe’ voorzieningen zoals verwarming, douches en eten”, vertelt Roland. Lang kan hij daar niet van genieten want dezelfde dag vliegt hij al met een klein vliegtuigje naar Vinson Base Camp. “Daar staat niet meer dan het tentje van de beheerder van het weerstation”, vertelt Roland. De expeditiegroep bestaande uit twee gidsen en vijf expeditieleden) zet er een gezamenlijke tent op. Daarna roeren de zeven mannen heet water bij hun astronautenvoer en brengen vervolgens één nacht in dit kamp door.

Volledig scherm Expeditiegroep Mount Vinson. © Eigen foto

Niet steil, wel glad

De volgende dag vertrekt de expeditie met sledes vol spullen naar Low Camp op 2.780 meter hoogte. Na een rustdag begint dan de klim (3.780 meter) naar het laatste kamp voor de top. “Deze tocht duurt een uur of zes”, vertelt Roland. “Je loopt gezekerd en met een rugzak van twintig kilo in groepjes omhoog. Het is niet steil maar wel glad en daarom verraderlijk.” Eenmaal in High Camp aangekomen begint het wachten op de mogelijkheid voor een poging tot het hoogste punt.

Buiten poepen

“Het was min dertig”, vertelt Roland. “Maar door de wind leek het wel min vijftig en werd de toppoging steeds uitgesteld. Op een gegeven moment was ik zelfs bang dat we helemaal niet meer zouden gaan omdat de reis simpelweg ten einde liep.” Het bleef drie dagen waaien en al die tijd lagen expeditieleden in hun kleine tentjes te wachten op het juiste moment. De tijd werd gedood met lezen, eten en drinken. “We kwamen alleen buiten om te poepen”, vertelt Roland. En met al die lagen kleding en de extreem lage gevoelstemperatuur was dat al een expeditie op zich.

Quote Als onze andere gids ook moest stoppen dan konden we helemaal niet meer verder Roland Kummerhover – bergsporter

Volledig scherm Prachtige plaatjes onderweg. © Eigen foto

Ein-de-lijk naar de top

Op de morgen van 16 januari is het dan eindelijk zover: de groep mag naar de top! “Er stond nog steeds wind maar de gidsen zeiden dat we gingen kijken hoe ver we konden komen”, vertelt Roland. “We startten met de complete groep maar na een uur viel er een deelnemer uit.” Terwijl deze man door een gids terug werd gebracht naar High Camp groeide bij Roland de ongerustheid over de haalbaarheid. “Stel dat er nog iemand af zou vallen?! Dan moest onze andere gids ook stoppen. Dat zou dan betekenen dat we niet verder konden.”

Zeven uur klimmen

Tot zijn geluk haalt de gids die de afvaller wegbracht, de groep weer in en gaat de tocht snel verder naar boven. “Ik kreeg steeds meer vertrouwen in een goede afloop”, vertelt Roland. “Ik voelde mij goed en was ook enorm aan het genieten.” Na zeven uur klimmen komt de top van Mount Vinson in zicht. “Na al het wachten en de onzekerheid op het laatst voelde het echt als een overwinning”, vertelt Roland. “Het is geweldig om na zoveel voorbereiding die prestatie te leveren en daar echt op de top te staan.”

Volledig scherm Roland Kummerhove op de top van de Mount Vinson op Antarctica. © Eigen foto

Vijf van de Zeven afgevinkt

Met Mount Vinson kan Roland zijn vijfde berg van de Seven Summits – de hoogste bergen van elk continent – afstrepen. Afrika (Kilimanjaro 2009), Zuid-Amerika (Aconcagua 2014), Europa (Elbroes 2015) en Noord-Amerika (Denali 2020) bedwong hij al. Het voltooien van alle zeven is wel iets wat Roland graag zou doen. “In oktober heb ik met potlood al stiekem de Carstenzpyramide (Oceanië) in m’n agenda gezet”, verklapt hij. “Die klim zou volgens kenners voor mij nog goed te doen zijn.”

Mount Everest

Maar de Mount Everest – met 8.848 meter niet alleen de hoogste top van Azië maar ook de hoogste berg van alle zeven – is een heel ander verhaal. “De goedkoopst begeleidde tocht duurt bijna drie maanden”, vertelt Roland. “Het acclimatiseren en klimmen met zuurstof kost veel oefening en tijd. Ik kan er ook voor kiezen om vooraf thuis in een speciale tent te acclimatiseren. Dat kan de reis verkorten naar drie weken.” Aan deze laatste optie hangt een flink prijskaartje. “Ik moet er goed over nadenken”, aldus Roland. “Ik zal nooit tornen aan veiligheid maar op mijn leeftijd kan ik ook niet te lang meer wachten met deze klim.” Als het Roland lukt alle zeven bergen te bedwingen dan is dat uniek. Volgens Wikipedia gingen slechts elf Nederlanders hem voor.

