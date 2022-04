Rondje spelen op open dag Minigolf Club Bussloo

Verloeder­de tuinen in Apeldoorn zijn doorn in het oog van woningcor­po­ra­ties: ‘Ziet er niet uit’

Groeiend onkruid, afval voor de deur en dode plantjes in het gras; verloederde tuinen in het Schilderskwartier in Apeldoorn zijn een doorn in het oog van woningcorporaties. Met bewoners willen ze het onfraaie aanzicht wegnemen. ,,Het ziet er niet uit”, vindt Reina Geerenstein.

29 maart