Rumoer rond verlaten restaurant in Apeldoorn, maar wanneer gaat het echt open?

Verdachte van straatroof vreest voor zijn spullen nu hij niet naar ontruiming in Apeldoorn mag

Als zijn flat in Apeldoorn morgen leeggehaald wordt, bivakkeert hij zelf een kilometer of zestig oostwaarts. Michael B. (50), die samen met Udemar F. (44) verdacht wordt van een straatroof in de Curiestraat, kreeg vandaag te horen dat hij in ieder geval tot 21 maart in de Almelose gevangenis verblijft.

8 februari