Runesteen verbindt Erik uit Apeldoorn met zijn dochter Isa: ’Dit sieraad verwijst óók naar mijn liefde voor metal’

Helft van inwoners in het oosten heeft last van geluid: vooral van brommers en buren

Lawaai van brommers en scooters zijn een grote ergernis. Ongeveer de helft van de inwoners van Gelderland en Overijssel heeft last van matige of ernstige geluidshinder, het meest van de gemotoriseerde tweewielers. Van vieze lucht ervaart een derde van de mensen in het oosten hinder, en dan vooral van houtstook en landbouw.