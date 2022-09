Saunameester Laura Lenders van Bussloo beste opgieter ter wereld

MET VIDEO Motorrij­der klapt vol op twee verkeers­bor­den in Apeldoorn en raakt zwaarge­wond

Een motorrijder is vanmorgen vroeg vol tegen twee verkeersborden aan geklapt op de J.C. Wilslaan in Apeldoorn. Hij is daarbij zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Apenheul.

