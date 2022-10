Schietpartij in Apeldoorn geen incident: kogels vliegen structureel in het rond

Jeugdover­last in deze Apeldoorn­se wijk bereikt kookpunt: 'Ach, ze moeten niet zo zeuren’

Brandjes stichten, zwaar vuurwerk afsteken, vernielingen, geluidsoverlast en uiten van bedreigingen. Omwonenden zijn de aanhoudende jeugdoverlast in de wijk Zuidbroek ‘spuugzat’. Via huisbezoeken en aangescherpte handhaving moet de rust in de wijk terugkeren. Volgens jongeren is er niet veel aan de hand. ,,Ze moeten niet zo zeuren.”

