School Twello ontruimd na brand: leerlingen krijgen ‘voor de schrik’ dagje vrij

De pakweg duizend leerlingen en docenten van het Zone.college in Twello moesten vanochtend in allerijl het pand verlaten vanwege een brand. De schade viel mee en niemand raakte gewond, maar de school is voor de rest van de dag gesloten.

De brand ontstond even voor 11.00 uur in een afzuiginstallatie op de eerste etage van de school voor ‘groen onderwijs’ aan Meester Zwiersweg. Volgens directeur Bas Timmer is de school daarna ‘snel en ordentelijk’ ontruimd.

Waterschade

Er was voor de zekerheid een ambulance opgeroepen, maar die hoefde niet te worden ingezet: niemand raakte gewond. De brandweer wist het vuur snel te doven, maar er is wel veel rook vrijgekomen. ,,En we hebben behoorlijk waterschade in dat deel van het gebouw’’, aldus de directeur. Om die reden - en omdat ‘iedereen even van de schrik moet bekomen’ - is de school voor de rest van de dag gesloten en mochten de leerlingen naar huis.

Tot rust komen

,,Dat geeft ons de tijd om tot rust te komen en dan kunnen we er morgen weer volle bak tegen aan’’, klinkt het optimistisch. Het is volgens Timmer het eerste incident met brand in het schoolgebouw dat tien jaar geleden is gebouwd. ,,En hopelijk blijft het daar ook bij.’’