Schrijver Marcel van Roosmalen te gast in CODA Apeldoorn

indebuurt.nl Rotterdam­se Marlies (64) vond liefde in oud-collega Hans (70) en vertrok naar Apeldoorn

Zij zat in een vechtscheiding, hij was weduwnaar en nét een beetje uit het dal aan het krabbelen. Toen sloeg de vonk over tussen oud-collega’s Marlies de Keijzer (64) uit Rotterdam en Hans Prijs (70) uit Apeldoorn. “In tegenstelling tot wat ik in de jaren 80 dacht bleek Hans een lieve, zorgzame vent.”