Scooterrijder (18) overleden na aanrijding in Apeldoorn

Monuta in Apeldoorn neemt initiatief voor hulp bij overlijden Oekraïners in Nederland

Wat moet je doen als een Oekraïense vluchteling in Nederland overlijdt? Team Bijzondere Uitvaarten van Monuta in Apeldoorn heeft naar aanleiding van vragen hierover het initiatief genomen de helpende hand te bieden. Er is een handreiking op papier gezet voor alle betrokkenen. Deze is te downloaden op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en via monuta.nl

9 augustus