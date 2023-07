Scooterrijder gewond bij aanrijding op ‘ongelukkenstraat’ in Apeldoorn

Mannen uit Apeldoorn sluiten deal met justitie: celstraf voor lucratieve cocaïnehan­del

Ze handelden samen in honderden kilo’s cocaïne en verdienden er tonnen mee. Nu moeten Samir K. (33) en handlanger Achmed A. (31) uit Apeldoorn jarenlang de gevangenis in. Justitie jaagt ondertussen ook nog op kopstuk Saïd K. (31), die momenteel zou vastzitten in Marokko.