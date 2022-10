Scooterrijder neemt de benen na ongeval in Apeldoorn maar komt niet ver

Met video Alleen de vloer herinnert aan Oranje in Apeldoorn, maar Teun Zijp geniet nog steeds van WK volleybal

Heel hard wordt er gewerkt dit weekend, zeker door spin-in-het-WK-web Teun Zijp (57). Alles om het Omnisport gereed te maken voor de belangrijkste fase van het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen. Maar alleen het veld dat wordt uitgerold op het grote middenterrein in de Apeldoornse sporttempel is wat herinnert aan Oranje, dat jammerlijk is uitgeschakeld.

