Scooterrijder schrikt van plots opdoemende auto en gaat onderuit in Apeldoorn

Voor Oosterhui­zen is de pinkster­ker­mis veel meer dan alleen die massaal bezochte rommel­markt

Van verkeersregelaar tot speaker tijdens de zeskamp. Bennie Jansen (53) is de meest veelzijdige onder de organisatoren van de pinksterkermis in Oosterhuizen. Het grote publiek komt vooral voor de rommelmarkt op Tweede Pinksterdag. Voor de buurtschap betekent de kermis al zestig jaar lang meer. ,,Veel meer’’, zegt Jansen, die in vier thema’s uitleg geeft.

2 juni