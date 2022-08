Scooterrijder zwaargewond na aanrijding in Apeldoorn: traumaheli opgeroepen

Apeldoorn knalt met drie filmfesti­vals in de open lucht, waarvan twee op hetzelfde moment

In de vorige eeuw was het al een van de oogappeltjes van Apeldoorn: een meerdaags filmfestival in de open lucht. Dit jaar worden de filmliefhebbers helemaal in de watten gelegd. Niet alleen staat op de bosweide van Park Berg en Bos de 28ste editie op het punt van beginnen, er staan nog twee andere festivals op de rol. Eén zelfs op hetzelfde moment. ,,Dat bijt niet’’, denken de organisatoren.

9 augustus