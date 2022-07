Skeelers aan en gaan op de skeelerbaan in Apeldoorn

UPDATE | MET VIDEO A50 bij Apeldoorn dicht om brandende hooibalen, boeren gooien vuurwerk naar hulpverle­ners

Door drie flinke bermbranden trekken er grote rookwolken over de A50 en Zutphensestraat bij Apeldoorn. In de berm van beide wegen staan brandende hooibalen. Vanaf het viaduct over de A50 keken bijna 200 boeren toe en is vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Inmiddels hebben de boeren met hun tractoren het viaduct verlaten.

28 juni