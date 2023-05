Slachterij legt productie in Apeldoorn stil wegens vrees voor varkenspest, test valt negatief uit

met video Apeldoorn­se huisarts ontwikkelt chatbot voor eerste gesprek met patiënt: ‘Heeft u pijn? Wat voor pijn?’

Huisartsenpraktijk Matenpark in Apeldoorn heeft als eerste praktijk in Nederland de chatbot Praat met de Dokter ingezet om zowel de huisarts als de assistent te ontlasten. Deze chatbot is volgens Peter Dekkers, huisarts én ontwikkelaar van de chatbot, uniek in Nederland.