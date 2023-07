Slechts over één ding zijn ruziemakers het eens: molen in Vaassen is de grote verliezer

Vrolijke Frans (81) werkt al 23 seizoenen bij Julianato­ren in Apeldoorn: ‘Ik ben hier nooit chagrijnig’

De een is 81, de ander 13. Hoewel het leeftijdsverschil groot is, dienen ze dezelfde werkgever: kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn. Wat ze ook gemeen hebben, is dat pensionado Frans Bongers en tiener Dylan Buter er met een grote glimlach rondlopen. Bongers mag inmiddels gerust Mister Julianatoren worden genoemd. ,,Ik ben hier nooit chagrijnig.”