Sluiting ‘drugscafé’ in Apeldoorn ‘ongedaan gemaakt’, burgemeester Heerts: ‘Dit accepteer ik niet’

Vol bierglas staat nog op de bar, maar dit café in Apeldoorn zal na politie-in­val voorlopig geen gasten hebben

De stille getuigen vertellen een heel verhaal. Wie door het raam kijkt, ziet op de bar van Café Friends in Apeldoorn een vol bierglas, een goed gevuld borrelglaasje en een geopend pakje zware Van Nelle naast elkaar liggen. De gast die gisteravond op deze barkruk zat, had door een inval van de politie geen tijd meer om een sjekkie te draaien, of een slokje te nemen.

12 juni