Sporten gratis maken voor de jeugd? Dat gaat Apeldoornse politici veel te ver

Inzamel­punt in Apeldoorn krijgt speciale status van Oekraïense ambassade

De Stichting WHOE in Apeldoorn is door de Oekraïense ambassade aangewezen als regionaal inzamelpunt voor hulpgoederen voor dat land. De stichting brengt al jaren spullen die hier overbodig zijn, naar het oosten van Europa. Ze heeft goede contacten in het oorlogsgebied.

7 maart