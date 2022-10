Sporthallen vol vluchtelingen dus wéér streep door Apeldoorns voetbalfeest: ‘Alles geprobeerd, niet gelukt’

Langdurige ‘dakloos­heid’ baart sportclubs in Apeldoorn zorgen; zaalvoet­bal­drie­daag­se op de tocht

Het is dat de aanleiding buitengewoon triest is. Anders zou je de ironie er nog wel van in kunnen zien; Apeldoornse sportclubs die uitgerekend door de opvang van ontheemde Oekraïners dakloos zijn geraakt. Althans, ze kunnen tot 1 januari niet in ‘hun’ sporthallen terecht. En de vrees bestaat dat dat zelfs het hele seizoen gaat duren. ,,Hierdoor komen we in een neerwaartse spiraal terecht.’’

19 september