Sportieve Piet Goris (92) uit Epe van start in vierdaagse Apeldoorn: ‘Elektrische fiets is voor mietjes’

Trainen is niet nodig, want hij zwemt nog zeker twee keer per week en wandelt dagelijks. Zonder medische indicatie op een elektrische fiets zitten, vindt hij maar raar. ,,Dat is voor mietjes.”

Toch ging hij stiekem wel in training, vertelt zijn dochter Beyke (51). ,,Sinds we hem vroegen mee te lopen, whatsappt hij regelmatig hoeveel kilometer hij die dag weer heeft gelopen.” Inderdaad, appen is de man die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, niet vreemd. ,,Hij moest zijn andere dochter uitleggen hoe de app van de supermarkt werkt”, zegt Beyke.

Regelmatige levensstijl

Dan is de vraag naar de bekende weg uiteraard wat zijn geheim is om nog zo fit te zijn op die leeftijd. ,,Een borreltje voor het eten en een wijntje voor het slapen", zegt hij zelf. ,,Eéntje voor het rechterbeen en één voor het linkerbeen.” Het heeft ook te maken met zijn regelmatige levensstijl, zegt dochter Beyke

,,Hij heeft een ijzeren discipline. Elke dag dezelfde tijd opstaan, op dezelfde tijden eten en dezelfde tijd naar bed. En om 7:15 uur 's morgens ligt hij in het water.”

De keuringsarts zei een aantal jaren geleden nog dat Piet gewoon goed in elkaar was gezet. ,,Maar daarnaast moet je lichamelijk en geestelijk wel actief blijven en dat doe ik ook. Ik heb gepubliceerd, een website bijgehouden en ik lees en bridge. En dan zwemmen, lopen en fietsen. In de zomer gewoon drie keer per week buiten zwemmen in het Emstergat.”

Wasmand

Zijn vrouw overleed acht jaar geleden en sindsdien doet Piet ook thuis alles zelf, zoals koken en wassen. Slechts twee uur in de week krijgt hij huishoudelijke hulp. ,,Ik loop nog met de wasmand de trap op.”

In Epe was Piet vooral bekend van zijn werk in de kerk. Nadat hij op zijn 54e stopte met werk, ging hij theologie studeren en omdat er geen priester in de parochie was, deed hij alle rouw-, doop-, trouw- en communiegesprekken met de parochianen. Hij was alleen niet tot priester gewijd en mocht dus geen missen opdragen.

En morgen dus de 4daagse van Apeldoorn, want hij loopt maar één dag mee. ,,Dat lijkt me wel voldoende. Ik wandel elke dag een stukje, maar twaalf kilometer is best een stuk. Mijn dochters wilden dat graag, ik doe het eigenlijk voor hen.”

