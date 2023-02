Sprintster Marije van Hunenstijn holde van tegenslag naar tegenslag: ‘Dan ben je niet de vrolijkste thuis’

Buurt koestert prinses Margriet, al is ze minder zichtbaar: ‘De beste buren die je kan hebben’

In schouwburg Orpheus in haar eigen Apeldoorn viert prinses Margriet woensdag haar 80e verjaardag. Ook bij eerdere feestelijkheden koos ze voor haar thuisbasis. En als er in haar woonplaats iets officieels moet gebeuren, kan je op haar rekenen. Hoe is de relatie met de directe buren?