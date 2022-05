‘Sproeiverbod’ maakt Veluwse boeren creatief: ‘Het is aanpoten’

Wil zijn oogst door de aanhoudende droogte niet in het water vallen, dan moet Ruud Vossebeld naar eigen zeggen ‘aanpoten’. Voor de akkerbouwer uit Beemte-Broekland zijn zes hectare vol uien in gevaar door het sproeiverbod op de Veluwe. De alarmbellen rinkelen. ,,Ik kan mij geen missers veroorloven.”

Sproeien, sproeien en nog eens sproeien. Om zijn zaaiuien, pootaardappelen of wintertarwe te verbouwen heeft Vossebeld ieder jaar weer liters water nodig. De akkerbouwer uit Beemte-Broekland heeft het geld er dubbel en dwars voor over, wil hij in augustus en september goed kunnen oogsten. Dat mag echter wel wat kosten.

,,Vijftienduizend euro ben ik dit jaar al kwijt aan mijn land”, zegt Vossebeld. Hij noemt het bedrag zonder blikken of blozen. Alsof het niks is. ,,Dat gaat niet alleen om beregenen, maar ook over grondbewerking, ploegen, zaaien of bemesten.

Je huis of je schuur kun je vervangen, maar je grond is je kostbaarste bezit”, is Vossebeld van mening. ,,En dan valt het maar te bezien wat al dit werk uiteindelijk oplevert. Meestal tussen de 3000 en 5000 per hectare, maar dat is nu maar de vraag.”