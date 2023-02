Stak Apeldoorner Klaas K. (44) eigen auto en die van buurvrouw in brand?

In gloednieuw senioren­com­plex Westergoud woon je zelfstan­dig en hoeft niemand eenzaam te zijn

Bij nieuwe buren moet je altijd maar afwachten of ze behoefte hebben aan contact en of ze willen helpen als je hulp nodig hebt. Bewoners van Westergoud in Gouda hebben die onzekerheid niet. Dat mensen voor elkaar klaarstaan, is de hele opzet van het nieuwe seniorencomplex.

6 februari